Киев с субботы вводит практически локдаун: сколько он продлится и что будет закрыто

В Киеве с 00:00 субботы, 20 марта, вводятся жестокие карантинные ограничения в связи с критическим распространением коронавируса. Они будут действовать три недели.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в четверг, 18 марта.
"Чтобы приостановить прыжки распространения болезни, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла следующее решение: з 00:00 20 марта, т.е. в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения, потому что нам нужно спасать здоровье и жизнь людей", - сказал мэр.
На период жесткого карантина будет запрещена:
- Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
- Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);
- Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве);
Помимо этого:
- Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
- Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции;
- Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий;
- Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно;
- Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
- Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;
- Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.
"Эти ограничения мы вводим на три недели - до 9 апреля включительно", - сообщил Кличко.
Мэр пояснил такое решение тем, что в Киеве за последние сутки снова больше тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, увеличивается число госпитализированных. За сутки с диагнозом "коронавирус" в больницы попали 148 человек
"На сегодня в больницах более 3300 больных коронавирусом. Заполненность коек в больницах - более 70%. Ситуация с распространением коронавируса без преувеличения угрожающая.", - подчеркнул Кличко.
Как сообщал "Телеграф", в Украине уже три дня кряду бьются коронавирусные рекорды смертности и заболеваемости; так, 18 марта впервые за три месяца число новых случаев превысило отметку в 15 тысяч заболевших.