Киев с субботы вводит практически локдаун: сколько он продлится и что будет закрыто

В Киеве с 00:00 субботы, 20 марта, вводятся жестокие карантинные ограничения в связи с критическим распространением коронавируса. Они будут действовать три недели.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в четверг, 18 марта.

"Чтобы приостановить прыжки распространения болезни, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла следующее решение: з 00:00 20 марта, т.е. в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит строгие карантинные ограничения, потому что нам нужно спасать здоровье и жизнь людей", - сказал мэр.

На период жесткого карантина будет запрещена:

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

(будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы); Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

(кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии); Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

(если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека); Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

(развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других); Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве);

Помимо этого:

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

будут работать исключительно на вынос; Будут работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции ;

; Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий;

будут работать по предварительной записи. Как и и - но без групповых занятий; Будут работать детские сады . Школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно;

. после каникул вернутся к учебе - но дистанционно; Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

переходят на дистанционную работу; Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;

также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры; Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

"Эти ограничения мы вводим на три недели - до 9 апреля включительно", - сообщил Кличко.

Мэр пояснил такое решение тем, что в Киеве за последние сутки снова больше тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, увеличивается число госпитализированных. За сутки с диагнозом "коронавирус" в больницы попали 148 человек

"На сегодня в больницах более 3300 больных коронавирусом. Заполненность коек в больницах - более 70%. Ситуация с распространением коронавируса без преувеличения угрожающая.", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал "Телеграф", в Украине уже три дня кряду бьются коронавирусные рекорды смертности и заболеваемости; так, 18 марта впервые за три месяца число новых случаев превысило отметку в 15 тысяч заболевших.