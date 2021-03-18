Больше 15 тысяч новых случаев: Украина побила трехмесячный рекорд заболеваемости COVID-19

На утро 18 марта украинские медики зарегистрировали 15 053 случая заболевания коронавирусом. При том, что суточный показатель заболеваемости побил трехмесячный рекорд.

Об этом сообщили в украинском СНБО.

Стоит отметить, что последний раз более 15 тысяч заболевших за сутки в Украине фиксировали аж в 2020 году 4 декабря и тогда это число равнялось 15 131 пациентам.

Согласно предоставленным данным, в Украине за прошедшие 24 часа:

267 человек умерли,

6514 пациентов побороли болезнь,

на данный момент болеет 8272 украинца.

В свою очередь, с момента начала распространения коронавируса в Украине уже успели заболеть 1 504 076 человек, в то же время выздоровели только 1 244 190 пациентов, а ушли из жизни 29 253 украинцев.

Топ регионов страны с наивысшим количеством заболевших за сутки:

1398 граждан заразились на Житомирщине,

в Киеве 1092 человека подхватили коронавирус,

1092 украинца получили позитивный ковид-тест на Львовщине,

997 человек заболели в Одесской области,

в Хмельницкой области 800 тестируемых оказались больны COVID-19.

Стоит напомнить, что ранее медсестра рассказала "Телеграфу" о мутации коронавируса и подорожании лечения от COVID-19 в Украине.