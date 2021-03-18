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Четверг, 18.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Больше 15 тысяч новых случаев: Украина побила трехмесячный рекорд заболеваемости COVID-19
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Больше 15 тысяч новых случаев: Украина побила трехмесячный рекорд заболеваемости COVID-19

Больше 15 тысяч новых случаев: Украина побила трехмесячный рекорд заболеваемости COVID-19
08:26 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

На утро 18 марта украинские медики зарегистрировали 15 053 случая заболевания коронавирусом. При том, что суточный показатель заболеваемости побил трехмесячный рекорд.

Об этом сообщили в украинском СНБО.

Стоит отметить, что последний раз более 15 тысяч заболевших за сутки в Украине фиксировали аж в 2020 году 4 декабря и тогда это число равнялось 15 131 пациентам.

корона

Согласно предоставленным данным, в Украине за прошедшие 24 часа:

  • 267 человек умерли,
  • 6514 пациентов побороли болезнь,
  • на данный момент болеет 8272 украинца.

В свою очередь, с момента начала распространения коронавируса в Украине уже успели заболеть 1 504 076 человек, в то же время выздоровели только 1 244 190 пациентов, а ушли из жизни 29 253 украинцев.

Топ регионов страны с наивысшим количеством заболевших за сутки:

  • 1398 граждан заразились на Житомирщине,
  • в Киеве 1092 человека подхватили коронавирус,
  • 1092 украинца получили позитивный ковид-тест на Львовщине,
  • 997 человек заболели в Одесской области,
  • в Хмельницкой области 800 тестируемых оказались больны COVID-19.

Стоит напомнить, что ранее медсестра рассказала "Телеграфу" о мутации коронавируса и подорожании лечения от COVID-19 в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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