В Раде могут объявить локдаун: названа дата "икс"

На фоне ужесточения карантина в Киеве, Верховная Рада может уйти на трехнедельный локдаун. Голосование по этому вопросу запланировано на пятницу, 19 марта.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

По словам главы одной из парламентских фракций, руководство Верховной Рады и лидеры парламентских фракций провели консультации, в результате которых уполномоченные депутаты пришли к консенсусу, что ВР должна пойти на трехнедельный локдаун. Так, вопрос на голосование в зале планируют вынести в пятницу, 19 марта.

Кроме того, как сообщил Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, из-за ужесточения карантина из-за коронавируса в Киеве планируют отменить пленарную сессию с 29 марта по 2 апреля. Вопрос будет рассмотрен также в пятницу, 19 марта.

Как сообщал "Телеграф", в Украине уже три дня кряду фиксируются коронавирусные рекорды смертности и заболеваемости; так, 18 марта впервые за три месяца число новых случаев превысило отметку в 15 тысяч заболевших.