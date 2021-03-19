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В Украине выявили новый штамм коронавируса: врач указала на особенность болезни

В Украине выявили новый штамм коронавируса: врач указала на особенность болезни
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф

В Львовской области обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса. Он еще больше "омолодился" в контексте инфицирования детей.

Об этом в эфире "4 канала" рассказала главный эпидемиолог Львовской области, глава Львовского областного лабораторного центра МОЗ Наталья Иванченко-Тимко.

По словам медика сразу у двух украинцев был обнаружен мутировавший возбудитель болезни. Это жители Львовской и Луганской областей, что еще раз указывает на связь роста заболеваемости с изменениями свойств вируса.

"Следующие образцы материала тоже были направлены в центр общественного здоровья, пока информации о том, какие там нашли видоизменения мы не имеем," – отметил врач.

Сейчас сложно установить, какую опасность несут для человека новые формы коронавиурса. Однако, по словам Иванченко-Тимко, он приводит к повторной заболеваемости. Подобных случаев только в Львовской области обнаружили 169.

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Также, происходит заметно "омоложение" вируса. Растет больных лиц среднего возраста и детей. В то же время, уменьшился инкубационный период с 14 до 3-5 суток после контакта с больным. Сам же вирус стал более заразным.

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Добавим, в Украине 19 марта новый рекорд по заболеваемости Covid-19.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Львовщина, Мутация, Коронавирус, Штамм, Covid-19.
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