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Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Врач объяснил, почему люди болеют коронавирусом по несколько раз

Врач объяснил, почему люди болеют коронавирусом по несколько раз
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф

Единожды переболев COVID, человек вовсе не застрахован от повторного заражения опасным вирусом. Организм не всегда успевает выработать иммунитет против коронавируса, оставляя человека в группе риска.

Об этом на прямой линии "ФАКТОВ" рассказал врач-инфекционист высшей категории, преподаватель Института биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

По мнению медика, особенность иммунной системы некоторых людей не позволяет вырабатывать адекватный иммунный ответ. Человек может заболеть повторно, и даже третий раз. Кроме того, в Украину уже поступили новые штаммы вируса, которые врачи только начали определять . Их структура отличается от того COVID, на которой уже могли быть  выработаны антитела.

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"В течение нескольких месяцев вирус, учитывая его свойства и особенности иммунного ответа, вполне может сохраняться в организме. Это объясняет случаи, когда человек заболевает повторно через два-три месяца", - поясняет Жигарев.

В подобных случаях вирус подавляется иммунной системой, однако, как только иммунитет проседает – возбудитель тут же поднимает голову. Стоит отметить, что в организме вирусы такде могут мутировать и воспрянуть  в новом обличье.

Отметим, что месяц назад, лишь 20% украинцев имели иммунитет к коронавирусу.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Иммунитет, Мутация, Коронавирус, Covid-19.
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