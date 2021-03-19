Врач объяснил, почему люди болеют коронавирусом по несколько раз

Единожды переболев COVID, человек вовсе не застрахован от повторного заражения опасным вирусом. Организм не всегда успевает выработать иммунитет против коронавируса, оставляя человека в группе риска.

Об этом на прямой линии "ФАКТОВ" рассказал врач-инфекционист высшей категории, преподаватель Института биологии и медицины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

По мнению медика, особенность иммунной системы некоторых людей не позволяет вырабатывать адекватный иммунный ответ. Человек может заболеть повторно, и даже третий раз. Кроме того, в Украину уже поступили новые штаммы вируса, которые врачи только начали определять . Их структура отличается от того COVID, на которой уже могли быть выработаны антитела.

"В течение нескольких месяцев вирус, учитывая его свойства и особенности иммунного ответа, вполне может сохраняться в организме. Это объясняет случаи, когда человек заболевает повторно через два-три месяца", - поясняет Жигарев.

В подобных случаях вирус подавляется иммунной системой, однако, как только иммунитет проседает – возбудитель тут же поднимает голову. Стоит отметить, что в организме вирусы такде могут мутировать и воспрянуть в новом обличье.

Отметим, что месяц назад, лишь 20% украинцев имели иммунитет к коронавирусу.