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Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Каждый пятый украинец имеет иммунитет к Covid-19

Каждый пятый украинец имеет иммунитет к Covid-19
16:46 Сегодня Телеграф

Проблема коронавируса остаётся одной из наиболее актуальных тем для страны. Лишь 20% населения получили иммунитет к вирусу.

Такие результаты моделирования Киевской школы экономики (KSE), представленные в презентации "Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19".

"Украина при одном из самых низких показателей новых выявленных случаев продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе из-за высокого показателя положительных случаев среди всех протестированных - 18%. Ориентировочно 13-20% людей в Украине переболели COVID-19. Среди медицинских работников этот показатель составляет 13,4%", - отмечают в КШЭ.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения КШЭ Павла Ковтонюка, данное моделирование опровергает распространенную ложную мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Для этого должно переболеть минимум 70% населения. А Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов), чтобы вовремя отреагировать на возможную новую вспышку, угроза которой усиливается новыми видами вируса и стабильно высокой загруженностью реанимаций пациентов с COVID-19.

Напомним, старейшая жительница Европы победила коронавирус за несколько дней до своего 117-летия.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Иммунитет, Covid-19, Коронавиурс.
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