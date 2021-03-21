Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта

Украинские медики за сутки зарегистрировали 11 145 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом 21 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно его данным в Украине за прошедшие 24 часа:
В свою очередь, с начала первого заражения в стране уже заболели 1 546 363 человек, в то время как выздоровели только 1 257 849 пациентов, умерли же 29 941 украинец.
Топ областей Украины, в которых больше всего зарегистрировали случаев коронавируса:
Стоит напомнить, что 19 марта Украина вошла в топ-10 стран мира по количеству заболевших и топ-5 стран в Европе.