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Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта

Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта
Обновлено 08:36 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Украинские медики за сутки зарегистрировали 11 145 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом 21 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно его данным в Украине за прошедшие 24 часа:

  • 4838 человек попали в больницы,
  • 166 пациентов скончались,
  • побороли болезнь 3877 человек,
  • тестов ПЦР провели 35240.

В свою очередь, с начала первого заражения в стране уже заболели 1 546 363 человек, в то время как выздоровели только 1 257 849 пациентов, умерли же 29 941 украинец.

Топ областей Украины, в которых больше всего зарегистрировали случаев коронавируса:

  • 1117 случаев на Львовщине,
  • в Харьковской области зафиксировали 879 зараженных,
  • на Житомирщине 814 человек подхватили "корону",
  • в Днепропетровской области 760 человек получили позитивный ковид-тест,
  • 740 украинцев заболели в Хмельницкой области.

Стоит напомнить, что 19 марта Украина вошла в топ-10 стран мира по количеству заболевших и топ-5 стран в Европе.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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