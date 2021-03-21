Харьковщина вырывается в лидеры по числу новых случаев коронавируса: статистика на 21 марта

Украинские медики за сутки зарегистрировали 11 145 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом 21 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно его данным в Украине за прошедшие 24 часа:

4838 человек попали в больницы,

166 пациентов скончались,

побороли болезнь 3877 человек,

тестов ПЦР провели 35240.

В свою очередь, с начала первого заражения в стране уже заболели 1 546 363 человек, в то время как выздоровели только 1 257 849 пациентов, умерли же 29 941 украинец.

Топ областей Украины, в которых больше всего зарегистрировали случаев коронавируса:

1117 случаев на Львовщине,

в Харьковской области зафиксировали 879 зараженных,

на Житомирщине 814 человек подхватили "корону",

в Днепропетровской области 760 человек получили позитивный ковид-тест,

740 украинцев заболели в Хмельницкой области.

Стоит напомнить, что 19 марта Украина вошла в топ-10 стран мира по количеству заболевших и топ-5 стран в Европе.