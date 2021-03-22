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Понедельник, 22.03.2021
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На злобу дня: в Украине набирает популярность новая мошенническая схема, связанная с Covid-19

На злобу дня: в Украине набирает популярность новая мошенническая схема, связанная с Covid-19
Обновлено 08:14 Сегодня Телеграф

В Украине мошенники запустили новую схему выманивания денег у граждан из разряда "ваш родственник попал в беду": теперь людям звонят от имени родственников и сообщают, что их близкий находится в больнице с коронавирусом Covid-19, и просят помочь с лечением.

Об этом в понедельник, 22 марта, пишет интернет-издание "OBOZREVATEL".

Одним из вариантов такой схемы является звонок от имени родственника, попавшего в больницу в тяжелом состоянии, с просьбой пополнить счет мобильного телефона и переслать деньги на лекарства.

Так, жертвой мошенников недавно стала жительница Киевской области Людмила. Ей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился двоюродным братом, с которым она не встречалась очень давно.

"Раздается звонок и мужской голос говорит, что это Саша. Хотя голос был и не похож, да и ни слова на украинском языке он не сказал, хотя родом из украиноязычной семьи, я на это как-то не обратила внимания. Просто отметила про себя. Мало ли, люди ведь меняются", – рассказала женщина Людмила.

"Саша" сообщил, что он в Киеве заболел коронавирусом и сейчас находится в больнице. Отвечал мошенник односложно, но женщина подумала, что это из-за плохого самочувствия, ведь он сказал, что у него температура 39,2.

"Он не мог назвать в какой больнице находится, сообщил только, что забрала его скорая с Троещины. И попросил пополнить ему мобильный телефон на 80 грн. Конечно, я записала номер и тут же отправила деньги. И минуты не прошло, он перезванивает и просит еще подкинуть, мол пакет стоит 150 грн. Я перечислила еще 80 грн. Попросила сына с ним связаться, разузнать как он. Может, ему что-то нужно, а он стесняется мне сказать. Сын тоже с ним связался", – говорит Людмила.

Лже-родственник сказал, что деньги ему, конечно, нужны, а то на лекарства в день якобы уходит до 1000 грн, а он уже пятый день в больнице, но в какой именно, он так и не мог сказать, поскольку якобы не знал. Женщина попыталась сама выяснить, где он находится, однако после звонков в "скорую" и ковидных больниц так и не смогла ничего выяснить. Зато ее сын выяснил, что это мошенник.

"Он просто погуглил номер мобильного и тут же обнаружил информацию, что этот человек уже не раз разводил людей", – рассказала Людмила.

В полицию она не обращалась, поскольку сумма, попавшая в руки к мошеннику, небольшая.

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Еще одним способом выманить деньги у людей в подобной схеме является звонок от имени врача.

"Сказали, что ваш родственник в реанимации, он под кислородом, говорить не может, но нужны деньги. Мы ваш номер нашли в его мобильном телефоне. Она стала задавать вопросы, в какой больнице, как зовут, как давно? Врач бросил трубку, сказав, что ему некогда. Она подумала, что это ее племянник. Стала уже деньги собирать. И тут звонит племянник и спрашивает, как дела. Она была в шоке", – рассказывает Виктория на одном из онлайн-форумов.

Адвокат Иван Либерман советует в случаях, когда деньги мошенникам были переведены, вне зависимости от суммы обращаться в правоохранительные органы.

"Скорее всего, обычная полиция вашим делом заниматься не будет. Им не интересна сумма в 200 грн и даже в 20 тысяч. А вот киберполиция обязана этим заняться. Часто такие дела расследуются и доходят до суда", – подчеркнул адвокат.

Вместе с тем, в пресс-службе Киберполиции Украины сказали, что пока к ним с подобными жалобами не обращались.

Как сообщалось, 21 марта в своей воскресном  полуденном обращении Папа Римский Франциск призвал бороться с организованной преступностью во всем мире, поскольку преступники используют пандемию  COVID-19 для своего дальнейшего обогащения за счет попавших в сложные жизненные обстоятельства людей.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Мошенники, Родственники, Коронавирус, Covid-19.
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