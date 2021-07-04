Сотни компаний в США подверглись кибератаке, Байден высказался о подозрениях в адрес российских хакеров

Крупной кибератаке подверглась работающая в США IT-фирма Kaseya, в результате чего пострадали не менее 200 компаний, использующих ее программное обеспечение. В нападении подозревают группировку русскоязычных хакеров.

Об атаке вируса-вымогателя еще в пятницу, 2 июля, сообщила специализирующаяся на кибербезопасности компания Huntress Labs.

Компьютеры попавших под удары хакеров компаний были заблокированы при помощи вируса-вымогателя, требующего выкуп за возвращение доступа к критически важным данным.

Представитель "Huntress Labs" Джон Хеммонд (John Hammond) в своем аккаунте в соцсети Twitter написал, что скорее всего за атакой стоит хакерская группировка "REvil/Sodinikibi", являющаяся крупным синдикатом русскоязычных хакеров, применяющих вирусные программы-вымогатели.

Правоохранители США подозревают эту же группировку в атаке на крупнейшего производителя мяса JBS Foods, о которой стало известно в начале июня текущего года.

Вместе с тем, президент США Джо Байден заявил, что пока у него нет уверенности в причастности России к последней хакерской атаке.

"Мы не уверены, что это россияне... Первоначально предполагалось, что это не российское правительство, но мы пока не уверены", - приводит слова Байдена агентство Bloomberg.

Как сообщалось, в начале июня хакеры взъелись на Илона Маска из-за твитов про криптовалюты.