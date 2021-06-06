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"Рушите жизнь трудягам выходками": хакеры взъелись на Илона Маска из-за твитов про криптовалюты

"Рушите жизнь трудягам выходками": хакеры взъелись на Илона Маска из-за твитов про криптовалюты
Обновлено 09:41 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: unsplash.com

Международный хакерский коллектив Anonymous рассказал о планах атаковать гениректора Tesla Илона Маска за то, что из-за его твитов цена на криптовалюту резко упала. 

Об этом 5 июня сообщили Dailymail.

В своем видео группа утверждает, что Маск обладает слишком большой властью над рынками криптовалют, и они устали от его бесцеремонного отношения к ним. 

В четверг Маск опубликовал загадочный твит, который многие в мире цифровых активов интерпретировали как разрыв миллиардера с Биткойном. Твит содержал логотип Биткойн и смайлик с разбитым сердцем. Это привело к падению биткойна на 7% во время торгов в пятницу.

"Пока у трудолюбивых людей мечты рушатся из-за ваших публичных истерик, вы продолжаете издеваться над ними мемами из одного из своих особняков за миллион долларов", — написали в своем сообщении Anonymous.

Аноним утверждает, что, несмотря на то, что Маск представляет себя человеком, обеспокоенным состоянием окружающей среды в связи с отказом Tesla от цифровой валюты, он не может практиковать то, что он проповедует, в самой компании.

Также хакеры отметили, что он страдает комплексом превосходства / спасения и причиняет вред рабочим и их перспективам, постоянно подшучивая над криптовалютными рынками.

По сути, Anonymous подразумевает, что Маск - не тот, кем он себя называет, и делает завуалированное предупреждение. 

Отметим, что ранее Anonymous удавалось вывести из строя компьютерные системы крупных корпораций, включая PayPal и Церковь Саентологии. Они также были связаны с движениями, включая «Захвати Уолл-стрит».

Напомним, что фирма Илона Маска - Tesla, инвестировала в Bitcoin около 1,5 миллиарда долларов из-за чего 8 февраля его цена рекордно взлетела на 11%.

13 мая компания Tesla приостановила покупку авто с использованием биткоинов из-за опасений касательно изменений климата. В результате чего криптовалюта подешевела более чем на 17%.

4 февраля криптовалюта Dogecoin выросла более чем на 60% после того, как миллиардер Илон Маск опубликовал пост в Твиттере.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Илон Маск, Криптовалюта.
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