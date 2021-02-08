Tesla помогла Bitcoin взлететь в цене до нового рекорда

Стала известны причины, частично повлиявшие на рекордный взлет цен на Bitcoin 8 февраля. Как выяснилось, к этому приложил руку американский производитель электромобилей Tesla.

Фирма, возглавляемая Илоном Маском, указала в документации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что инвестировала в Bitcoin в общей сложности 1,5 миллиарда долларов и открыта для приобретения и хранения цифровых активов время от времени или в долгосрочной перспективе. Кроме того, сам Илон Маск недавно вызвал небывалый ажиотаж на криптовалютных рынках, когда добавил «#bitcoin» в свой профиль в Twitter, сообщает Coindesk.

В понедельник, 8 февраля, согласно данным CoinDesk 20, крупнейшая криптовалюта выросла как минимум на 11% до более чем 43000 долларов, превысив предыдущую пиковую цену в 41962 доллара, достигнутую 8 января.

Напомним, ранее криптовалюта Dogecoin выросла более чем на 60% после того, как предприниматель-миллиардер Илон Маск опубликовал пост в Твиттере.