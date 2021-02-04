Илон Маск одним постом в Twitter взвинтил курс на Dogecoin

Криптовалюта Dogecoin выросла более чем на 60% в четверг после того, как предприниматель-миллиардер Илон Маск опубликовал пост в Твиттере.

Об этом сообщает финансовое издание Yahoo Finance.

Основатель Space X разместил на своей странице в соцсети картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее написал слово "Doge", при этом удалив из сообщения хештег bitcoin. После этого цены на Dogecoin выросли на 19% буквально за 15 минут, и в течение получаса рост достигал 76%.

Doge — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

После роста курса глава Tesla опубликовал еще один твит - отредактированное изображение себя с собакой сиба-ину в центре мема дожа, а также логотип криптовалюты.

Напомним, Илон Маск, у которого 45,2 миллиона подписчиков в Твиттере, был активно вовлечен в криптовалютные торги. Рассказывая в Твиттере о конкретных компаниях и криптовалютах, он помогал им расти.

Акции в GameStop, Etsy и CD Projekt резко выросли после комментариев о них в его аккаунте в Twitter. Некоторые из этих акций были сильно сокращены.

"Я стал мемом, разрушителем шорт", - написал Маск в Твиттере.

А после того, как Маск заявил, что его любимая валюта Dogecoin, ее котировки актива достигли максимума с июля 2020 года.

Отметим, что по состоянию на 15:30 четверга криптовалюты торгуются на таком уровне:

Bitcoin - 37468.9$

Ethereum - 1628.29$

EOS - 3.06706$

Tronix - 0.033033$

Tether - 1.001$

Dogecoin - 0.05$

Стоит отметить, что криптовалюты набирают обороты у все большего числа основных инвесторов, при этом общая рыночная стоимость всех криптовалют впервые в январе превысила 1 триллион долларов.