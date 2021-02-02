Почему Bitcoin будоражит мир и как на нем не прогореть: мнение аналитика

В последние месяцы тема криптовалюты Bitcoin в очередной раз приобрела особую актуальность. С ноября "биток" демонстрирует постоянный рост, обновляя рекорд за рекордом. Так, по состоянию на 1 декабря одна монета стоила около 19 тыс. долл. США, а 8 января добралась выше отметки в 40 тысяч баксов. Далее цена пережила небольшие "качели" и февраль главная криптовалюта начала с 32, 4 тыс. долл. Таким образом, имея на руках один биткоин, украинец может получить за него более 960 тыс. грн.

Тем не менее, для многих криптовалюты до сих пор остаются весьма туманной темой. Мы решили пообщаться с аналитиком Alpari (Альпари) Максим Пархоменко, разузнав, что такое криптовалюта, можно ли на ней заработать, и почему сейчас Bitcoin бьет рекорды.

– Что такое Bitcoin и как на этом можно заработать?

– Это цифровая платежная система, через которую можно проводить транзакции. Единицей этих транзакций является биткоин. Рост биткоина подкрепляется верой участников рынка в его дальнейший рост. Есть и вторичные факторы – объем транзакций, вычислительные мощности. Но в реальности нет реальной зависимости между ростом транзакций, объемами майнинга (деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ – ред.) и стоимостью биткоина. При благоприятных условиях курс растет быстрее и привлекает спекулянтов, которые разгоняют цены. Важно понимать, что на таких скачках без подготовки заработать будет сложно, а потерять – легко. Лучшим вариантом является выделение части сумы для инвестиций или покупка доли биткоинов на определенную сумму. Таким образом, это будет пассив, который при возможном будущем росте даст заработать с большей вероятностью.

– Почему некоторые считает это махинациями?

– Основной причиной является непонимание системы. Сами операции крайне сильно защищены, и если никто не получил доступ к вашему кошельку, на котором хранятся биткоины, с ними будет всё в порядке.

– Стоит ли Украине признавать криптовалюту по примеру тех же США, Канады, Южной Кореи, Нидерландов, Дании, Швеции, Эстонии, Финляндии?

– Еще в прошлом году в первом чтении в Украине приняли закон, который легализирует криптовалюты. Если закон пройдет второе чтение, криптовалюты будут легальны и у нас. Я считаю, что их нужно легализировать. Эта индустрия принесет новые рабочие места и усилит позиции нашей страны на рынке.

– Почему Bitcoin обновляет с начала года исторические рекорды?

– Основная причина – это спекуляции. Сильнее растет – больше внимания уделяется этой монете, больше желающих ее купить. Как только биткоин начнет снижаться, пропадет спрос и желание покупать. Скорее всего, в течение февраля-марта мы это увидим.

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Отметим, что криптовалюта Dogecoin (DOGE) 28 января установила новый исторический максимум стоимости.

На скачущем курсе Bitcoin можно хорошо заработать, но вкладываться надо с умом, уверяют эксперты.