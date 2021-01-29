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Вырос на 250%: криптовалюта Dogecoin показала немыслимый рост за сутки

Вырос на 250%: криптовалюта Dogecoin показала немыслимый рост за сутки
Обновлено 13:17 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Криптовалюта Dogecoin (DOGE) 28 января установила новый исторический максимум стоимости. На криптобирже Binance впервые поднялась до отметки в $0,0875.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на биржу.

Цена актива поднималась до $0,028 на Binance и других биржах, на максимуме показывая суточный рост на 250%.

Затем курс токена снизился и на 18:45 по Киеву составлял $0,020. 

Согласно ресурсу myfin.by, по состоянию на полдень пятницы составлял $0,072.

Курс DOGE начал расти еще утром 28 января после того, как о монете написал пользователь Twitter WSB Chairman (380 тыс. подписчиков).

Изначально он спросил у подписчиков, держат ли они биткоин. Затем WSB Chairman отметил, что подписчики чаще всего говорят о токене Dogecoin, после чего последовал рост его котировок.

Альткоин был создан в 2014 году без цели практического использования. Его символом является фотография собаки породы Сиба-ину.

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Стоит отметить, что Dogecoin — любимая криптовалюта Илона Маска.

Глава SpaceX написал о ней пост в твиттере, назвав ее своей любимой, а себя в шутку объявлял бывшим CEO проекта. После такого заявления котировки актива достигли максимума с июля 2020 года.

Что касается других криптовалют, то по состоянию на полдень 29 января по прежнему лидирует Bitcoin, торгуясь на уровне 33 тыс. долларов. 

Напомним, как писал "Телеграф, с программистом из Сан-Франциско Стефаном Томасом произошел курьезный случай, он забыл пароль от внешнего жесткого диска, на котором хранятся ключи от электронного кошелька с состоянием около 240 миллионов долларов.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Bitcoin, Ethereum, Курс криптовалют, Dogecoin.
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