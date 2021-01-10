На скачущем курсе Bitcoin можно хорошо заработать, но вкладываться надо с умом - эксперты

Криптовалюта Bitcoin, которая буквально недавно снова обновила свой исторический максимум 7 января, достигла отметки 40 тысяч долларов США (около 1,131 млн гривен), будет продолжать расти в цене. При этом, несмотря на всю эту шумиху, многие люди задаются вопросом, стоит ли им инвестировать в биткойны.

Об этом сообщили CNBC.

По сравнению с большинством инвестиций, биткойн "является очень нестабильным и очень рискованным вложением" , - сказал CNBC Make It Джеймс Ледбеттер, редактор информационного бюллетеня FIN и CNBC . "Если вы посмотрите исторически на цену биткойна, было несколько случаев, когда она действительно резко подскакивала, а затем очень быстро падала", - отметил он.

Например, после роста почти до 20 000 долларов в 2017 году цена биткойна рухнула и потеряла треть своей стоимости за один день , а в 2018 году она упала до 3122 долларов, уничтожив миллиарды долларов из общей рыночной стоимости криптовалюты.

Хотя это может означать большую прибыль, это также может означать большие убытки.

Вот почему некоторые, например, инвестор Марк Кьюбан , сравнивают биткойн с азартными играми и советуют вкладывать столько денег, сколько вы можете позволить себе потерять.

"Вы должны быть, по крайней мере, морально и финансово подготовлены к тому, что [авария] может повториться снова. Это может случиться завтра ", - говорит Ледбеттер.

Стоит отметить, что за последнее время Биткоин показывает тенденцию роста.

На данный момент валюта стоит 1 164 146 украинких гривен (41 090 долларов США).

Напомним, что ранее инвестор Билл Миллер дал прогноз на курс Bitcoin.