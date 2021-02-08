Bitcoin снова перешел к активному росту: что происходит с криптовалютой

В последнее время Bitcoin демонстрирует постоянный рост, достигая все новых рекордов. За последние сутки его цена выросла снова.

Курс Bitcoin на крупнейшей криптобирже Binance за 24 часа вырос на 14,22%. И по состоянию на понедельник 8 февраля на 16.03 по киевскому времени за одну монету предлагали более 43, 638 тысяч долларов.

Таким образом, имея на руках все один Bitcoin, среднестатичстический украинец может получить за него более 1, 2 миллиона гривен.

Отметим, как рассказывал "Телеграф" аналитиком Alpari (Альпари) Максим Пархоменко, Основной причиной роста Bitcoin до исторического рекорда являются спекуляции.

"Сильнее растет – больше внимания уделяется этой монете, больше желающих ее купить. Как только Bitcoin начнет снижаться, пропадет спрос и желание покупать. Скорее всего, в течение февраля-марта мы это увидим".

Напомним, что эксперты сравнивают Bitcoin с азартными играми и советуют вкладывать столько денег, сколько вы можете позволить себе потерять. Это может означать большую прибыль, это также может означать большие убытки.