Скачать
Четверг, 13.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Минус Степанов: когда рассмотрят отставку министра здравоохранения и кто сядет в его кресло
Минус Степанов: когда рассмотрят отставку министра здравоохранения и кто сядет в его кресло
Спишут ли рекордные долги по коммуналке и ждать ли украинцам ее удешевления
Спишут ли рекордные долги по коммуналке и ждать ли украинцам ее удешевления
Претензий к Степанову скопилось немало: есть три пути замены в Украине главы Минздрава
Претензий к Степанову скопилось немало: есть три пути замены в Украине главы Минздрава
Проезд в киевском метро может подорожать до 20 гривен
Проезд в киевском метро может подорожать до 20 гривен

"Криптовалюта может дорого обойтись": Илон Маск обрушил курс Bitcoin решением по Tesla

"Криптовалюта может дорого обойтись": Илон Маск обрушил курс Bitcoin решением по Tesla
12:02 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Компания Tesla Илона Маска приостановила покупку авто с использованием биткоинов из-за опасений касательно изменений климата. В результате чего криптовалюта подешевела более чем на 17%.

Об этом 13 мая сообщили BBC News.

Биткойн упал более чем на 10% после твита, в то время как акции Tesla также упали.

Согласно данным торгов, на бирже Binance по состоянию на 8:03 биткоин подешевел на 11,83% (50 575 долларов). При том, что ранее цена криптовалюты падала на 17%  (46 795 долларов). В свою очередь данные портала CoinMarketCap, который высчитал среднюю цену по примерно 20 биржам, цена Bitcoin снижалась на 11,85% (50 627 доллара).

Следовательно, "биток" упал на 29% по сравнению с рекордом 14 апреля в 64 854 доллара.

Отметим, что в марте Tesla сообщили, что будут продавать авто за криптовалюту. Но 13 мая Маск отказался от такой инициативы, аргументируя это тем, что в компании обеспокоены наращиванием использования ископаемого топлива для добычи биткоинов и транзакций.

"Криптовалюта - хорошая идея ... но это не может дорого обойтись окружающей среде", — отметил Маск. 

 

Проблемы с окружающей средой

Биткойн создается майнерами, использующими мощные компьютеры, чтобы соревноваться друг с другом за решение сложных математических задач. Это энергоемкий процесс часто зависит от электроэнергии, которая вырабатывается при использовании ископаемого топлива, в первую очередь угля.

Напомним, что 10 мая основатель Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что у него неизлечимый синдром, и этими словами обвалил курс криптовалюты Dogecoin, о которой неоднократно писал в своем Twitter.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 112

Все по теме:

Курс, Tesla, Bitcoin, Илон Маск, Биткоин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент
02 Новоиспеченный кандидат наук Кива отличился новым перлом (видео)
03 Ракеты летят по жилым домам: свежие видео из Израиля и Газы
04 Полномасштабная война: Байден и ООН отреагировали на обострение в Секторе Газа
05 В атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline обнаружили "российский след"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Миллион за прививку: в США придумали эффективный способ ускорить темпы вакцинации
Миллион за прививку: в США придумали эффективный способ ускорить темпы вакцинации
&quot;Паровозик&quot;: сразу пять машин разбились в крупной ночной аварии в Одессе (фото и видео)
"Паровозик": сразу пять машин разбились в крупной ночной аварии в Одессе (фото и видео)
&quot;Криптовалюта может дорого обойтись&quot;: Илон Маск обрушил курс Bitcoin решением по Tesla
"Криптовалюта может дорого обойтись": Илон Маск обрушил курс Bitcoin решением по Tesla
130 лет со дня рождения Софьи Стриенской: Google посвятил дудл польскому живописцу
130 лет со дня рождения Софьи Стриенской: Google посвятил дудл польскому живописцу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь