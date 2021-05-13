"Криптовалюта может дорого обойтись": Илон Маск обрушил курс Bitcoin решением по Tesla

Компания Tesla Илона Маска приостановила покупку авто с использованием биткоинов из-за опасений касательно изменений климата. В результате чего криптовалюта подешевела более чем на 17%.

Об этом 13 мая сообщили BBC News.

Биткойн упал более чем на 10% после твита, в то время как акции Tesla также упали.

Согласно данным торгов, на бирже Binance по состоянию на 8:03 биткоин подешевел на 11,83% (50 575 долларов). При том, что ранее цена криптовалюты падала на 17% (46 795 долларов). В свою очередь данные портала CoinMarketCap, который высчитал среднюю цену по примерно 20 биржам, цена Bitcoin снижалась на 11,85% (50 627 доллара).

Следовательно, "биток" упал на 29% по сравнению с рекордом 14 апреля в 64 854 доллара.

Отметим, что в марте Tesla сообщили, что будут продавать авто за криптовалюту. Но 13 мая Маск отказался от такой инициативы, аргументируя это тем, что в компании обеспокоены наращиванием использования ископаемого топлива для добычи биткоинов и транзакций.

"Криптовалюта - хорошая идея ... но это не может дорого обойтись окружающей среде", — отметил Маск.

Проблемы с окружающей средой

Биткойн создается майнерами, использующими мощные компьютеры, чтобы соревноваться друг с другом за решение сложных математических задач. Это энергоемкий процесс часто зависит от электроэнергии, которая вырабатывается при использовании ископаемого топлива, в первую очередь угля.

Напомним, что 10 мая основатель Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что у него неизлечимый синдром, и этими словами обвалил курс криптовалюты Dogecoin, о которой неоднократно писал в своем Twitter.