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Признание Илона Маска в наличии у него неизлечимого синдрома обвалило криптовалюту: подробности
Признание Илона Маска в наличии у него неизлечимого синдрома обвалило криптовалюту: подробности

Признание Илона Маска в наличии у него неизлечимого синдрома обвалило криптовалюту: подробности

Признание Илона Маска в наличии у него неизлечимого синдрома обвалило криптовалюту: подробности
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф AFP

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в качестве приглашенного ведущего в юмористической передаче Saturday Night Live (SNL) на американском канале NBC, где признался, что у него синдром Аспергера, и этими словами обвалил курс криптовалюты Dogecoin, о которой он неоднократно писал в своем Twitter.

Об этом пишет в понедельник, 10 мая, BBC.

"Моя речь не отличается разнообразием интонаций... Мне говорили, это здорово для комедийных шоу. На самом деле я сегодня войду в историю как первый человек с синдромом Аспергера на шоу", - заявил Маск в начале своего выступления.

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Его комментарий вызвал аплодисменты аудитории.

Однако некоторые люди в соцсетях подвергли его утверждение сомнению. Они отметили, что комик Дэн Эйкройд, который публично рассказал о своем опыте с синдромом Туретта и Аспергера, ранее также был ведущим SNL.

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Маск также отметил, что время от времени публикует "странные вещи".

"Но просто так работает мой мозг", - пояснил Маск и извинился перед теми, кого мог задеть своими высказываниями.

"Я заново изобрел электромобили, и я отправлю людей на Марс на космическом корабле. Вы думали, я буду спокойным и нормальным парнем?" - сказал бизнесмен.

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Синдром Аспергера относится к общим расстройствам развития или расстройствам аутистического спектра, представляющим собой состояние, характеризующееся нарушениями социального взаимодействия и коммуникации, значительно влияющими на функционирование индивидуума, а также ограниченными и повторяющимися интересами и линиями поведения.

Как и другие нарушения психического развития, синдром начинается в младенчестве или раннем детстве, характеризуется стабильным течением без ремиссий и приводит к нарушениям тех функций, которые тесно связаны с биологическим взрослением центральной нервной системы.

При этом многие люди, у которых диагностировали синдром Аспергера остро фокусируются на своих конкретных интересах, зачастую строя на этих увлечениях успешную карьеру.

Как сообщалось, в апреле 2021 года NASA выбрало компанию SpaceX, основателем которой является Илон Маск, для создания посадочного модуля, который доставит людей на Луну в этом десятилетии.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 409

Все по теме:

Обвал, Признание, Синдром Аспергера, Илон Маск, Dogecoin.
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