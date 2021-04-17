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Становимся на путь исследования Луны. SpaceX выбрали для важной миссии

Становимся на путь исследования Луны. SpaceX выбрали для важной миссии
Обновлено 09:13 Сегодня Телеграф nachedeu

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA выбрало компанию SpaceX, основателем которой является Илон Маск, для создания посадочного модуля, который доставит людей на Луну в этом десятилетии.

Об этом пишет в субботу, 17 апреля, пишет BBC.

"Этот аппарат доставит следующего мужчину и первую женщину на поверхность Луны в рамках программы космического агентства Artemis. Еще одна цель программы - высадить первого цветного человека на Луне", - говорится в заметке.

Посадочный модуль будет основываться на базе космического корабля SpaceX Starship, который проходит испытания на полигоне в Техасе.

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"SpaceX конкурировала с совместным предложением традиционных аэрокосмических гигантов и основателя Amazon Джеффа Безоса, а также Dynetics из Алабамы", - говорится в статье.

Общая стоимость контракта, заключенного с компанией Маска, составляет 2,89 миллиарда долларов США (около 55,9 млрд гривень).

"Благодаря этой награде NASA и наши партнеры завершат первую демонстрационную миссию с экипажем на поверхность Луны в XXI веке, поскольку агентство делает шаг вперед к равенству женщин и долгосрочному исследованию глубокого космоса", - сказала руководитель программы пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людерс (Kathy Lueders).

По ее словам, этот важный шаг ставит человечество на путь устойчивого исследования Луны и "держит нас в курсе миссий дальше в Солнечную систему, включая Марс".

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Программа Artemis, инициированная администрацией экс-президента США Дональда Трампа, была нацелена на возвращение на поверхность Луны в 2024 году. Однако из-за нехватки средств для системы посадки реализовать ее в указанные сроки нереально.

"Илон Маск много лет разрабатывал дизайн Starship. … На данный момент, однако, он будет служить посадочным модулем, который будет переправлять астронавтов с лунной орбиты на поверхность. Благодаря просторной кабине и двум воздушным шлюзам, позволяющим астронавтам выходить из корабля для лунных прогулок, он очень далек от тесного лунного модуля (LM), который в рамках американской программы Apollo в период с 1969 по 1972 год доставил на поверхность 12 человек", - пишет BBC.

Новый модуль будет называться Human Landing System (HLS).

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Предположительно, стоимость была основным фактором, из которого победила компания Маска: заявка SpaceX была самой низкой из трех конкурентов "с большим отрывом".

Людерс объяснила: "Я решила, что в интересах агентства сделать первоначальный условный выбор SpaceX".

NASA нацелено на южный полярный регион Луны для первой посадки астронавтов с 1972 года. В этом районе находятся обильные залежи водяного льда, который можно превратить в ракетное топливо и пригодный для дыхания воздух для поддержки будущей лунной базы.

Но приземление здесь также представляет проблемы, потому что угол падения Солнца отбрасывает длинные тени, которые затемняют детали поверхности, когда корабль спускается на посадку.

Как сообщалось, SpaceX в настоящее время испытывает прототипы из корабля Starship, однако все они пока что заканчиваются взрывом испытуемых. Вместе с тем, в испытаниях наметился определенный прогшресс. Так, 4 марта прототип их корабля Starship SN10 успел приземлиться, прежде чем взорвался.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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НАСА, Луна, SpaceX, Посадочный модуль, Илон Маск, Starship.
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