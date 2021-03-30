Starship Маска взорвался при посадке в Техасе: видео

Компания SpaceX во вторник, 30 марта, снова испытала прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship SN11, но попытка оказалась неудачной - борт разбился при приземлении.

Об этом можно судить из трансляции на YouTube-канале.

Starship SN11 взял старт в техаском Бока-Чика. Буквально за нескольких минут корабль поднялся на высоту 10 км. По задумке SpaceX, предполагалось, что корабль спустится на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Однако при приземлении он разбился. Не исключено, что причиной фиаско стал густой туман.

"Starship 11 не вернется, не ждите приземления", - сказал во время трансляции Джон Инспрукер, комментатор по запуску SpaceX.

Отметим, что во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале 2021 года прототипы взрывались сразу при соприкосновении с площадкой. В начале текущего месяца корабль удалось посадить вертикально, но через несколько минут он все равно взорвался.

Как сообщал "Телеграф", ранее ученые заявили, что полет на Марс может быть опасен.