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Понедельник, 30.09.2019
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Илон Маск показал корабль Starship для полета на Марс (Видео)

Илон Маск показал корабль Starship для полета на Марс (Видео)
15:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Презентацию называют первым шагом к глобальной цели Илона Маска по выводу человечества и разумной жизни за пределы Земли.

Компания SpaceX провела презентацию, во время которой глава корпорации Илон Маск показал новый проект космического корабля Starship и его тестовую модификацию Mk1.

Таким образом компания отметила 11-летие первого успешного запуска Falcon 1. 

Чем уникален Starship? Корабль получил новый дизайн с двумя "крыльями" в верхней части корабля. При этом компания отказалась от третьего руля на основе корабля, оставив два. Сухая масса корабля составит 120 тонн. 

Высота Mk1 составит 50 м, а диаметр – 9 метров. На корабль планируют установить 6 двигателей для путешествий к Луне, Марсу и другим объектам Солнечной системы. 

В целом Starship вместе с новым ракетоносителем Super Heavy сможет поднимать на орбиту до 150 тонн нагрузки. В теории он сможет слетать на орбиту и вернуться трижды за сутки.

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Новый ракетоноситель Super Heavy. По замыслу разработчиков, такая система сможет выводить на орбиту корабли типа Starship, не используя их мощности до выхода из атмосферы. Ускоритель будет оснащен 24 двигателями.

Маск также заявил, что со временем стоимость космических перелетов для пассажиров должна приблизиться к цене авиаперелета.

Что касается грузовых перелетов на Марс, то они начнутся в 2022 году. А вот первые ракеты с колонистами должны улететь на эту планету в 2024 году.

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Все по теме:

Луна, Марс, Технологии, Полет на Марс, Техно, Илон Маск, Корабль Starship.
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