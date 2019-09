Илон Маск показал корабль Starship для полета на Марс (Видео)

Компания SpaceX провела презентацию, во время которой глава корпорации Илон Маск показал новый проект космического корабля Starship и его тестовую модификацию Mk1.

Таким образом компания отметила 11-летие первого успешного запуска Falcon 1.

Чем уникален Starship? Корабль получил новый дизайн с двумя "крыльями" в верхней части корабля. При этом компания отказалась от третьего руля на основе корабля, оставив два. Сухая масса корабля составит 120 тонн.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei

— SpaceX (@SpaceX) 29 сентября 2019 г.