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Momentus провели космические испытания водно-плазменного двигателя (Фото)

Momentus провели космические испытания водно-плазменного двигателя (Фото)
08:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pinterest.com

Новости технологии:Первый запуск аппарата Vigoride могут провести уже в 2021 году: для его проведения компания хочет использовать ракету Terran 1 Rerantivity.

Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной. По его мнению, уже сейчас такие двигатели можно применять в рамках решения задач на орбите Земли.

Ранее стало известно, что Momentus удалось привлечь более 30 миллионов долларов для разработки космических аппаратов типа Vigoride. Их можно будет использовать для перемещения спутников.

Согласно оценкам, технологии Momentus позволяют обеспечить большую гибкость для ракетно-космических запусков при выведении на орбиту большого числа космических аппаратов.

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Напомним, что Astrobotiс является одной из нескольких компаний, выбранных NASA для доставки грузов на Луну. В компании всего девять человек, а еще около 20 человек работают на Spacebit в Германии, Японии, США и Латинской Америке. Однако, Великобритания стала очевидным выбором для старта.

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Все по теме:

Наука, Американцы, Momentus, Михаила Кокорича, Vigoride, Terran 1 Rerantivity.
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