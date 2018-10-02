Ученые утверждают, что полет на Марс опасен

Ученые из Джорджтаунского университета заявили о том, что длительные космически путешествия, например полет на Марс, могут негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) астронавтов и стать причиной развития опухолей в желудке и кишечнике.

Выводы исследователей были сделаны на основании опытов, проведенных на лабораторных мышах.

По мнению исследователей, подобные процессы могут быть связаны с негативным воздействием галактических космических лучей. В ходе исследования ученые использовали тонкую кишку мышей, которую подвергали воздействию низких доз радиации, выделяющихся при распаде железа-56. Еще одну группу грызунов облучали гамма-квантами, а третья группа животных была в безопасности.

В результате было установлено, что у первой группы грызунов увеличивалась вероятность развития злокачественных образований и уменьшалась способность ЖКТ поглощать питательные вещества. Кроме того, облучение при распаде изотопов провоцировало появление клеток со старческим фенотипом (совокупностью внешних признаков).

Исследователи утверждают, что количество радиации, которой подвергались грызуны, сопоставимо с месячным пребыванием в межпланетном пространстве. Современные же технологии экранирования пока не позволяют защитить астронавтов от влияния космических лучей.