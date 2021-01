SpaceX провела самый массовый запуск спутников в истории (видео)

Компания Илона Маска SpaceX установила новый рекорд в области космонавтики.

24 января ракета Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1 вывела на орбиту 143 мелких спутника общим весом в более чем пять тонн, среди них еще 10 аппаратов для сети спутникового интернета Starlink.

Предыдущий рекорд по "пакетному" запуску спутников принадлежал индийской миссии PSLV-C37, тогда, 15 февраля 2017 года, удалось вывести на орбиту 104 аппарата.

Кадрами запуска поделилась SpaceX в Твиттер.

Многоразовая часть ракеты после девятиминутного полета приземлилась на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане. Для неё это был пятый полет.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

По словам самого Маска, миссия Transporter-1 откроет доступ в космос для небольших компаний.

"Запускаем множество небольших спутников для широкого круга клиентов. С радостью предлагаем услуги по недорогому выходу на орбиту для небольших компаний!", - написал он в Твиттер.

Напомним, 9 января Илон Маск обошел владельца Amazon Джефа Безоса и стал самым богатым человеком планеты.