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SpaceX провела самый массовый запуск спутников в истории (видео)

SpaceX провела самый массовый запуск спутников в истории (видео)
Обновлено 18:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Компания Илона Маска SpaceX установила новый рекорд в области космонавтики. 

24 января ракета Falcon 9 в рамках миссии Transporter-1 вывела на орбиту 143 мелких спутника общим весом в более чем пять тонн, среди них еще 10 аппаратов для сети спутникового интернета Starlink. 

Предыдущий рекорд по "пакетному" запуску спутников принадлежал индийской миссии PSLV-C37, тогда, 15 февраля 2017 года, удалось вывести на орбиту 104 аппарата. 

Кадрами запуска поделилась SpaceX в Твиттер. 

Многоразовая часть ракеты после девятиминутного полета приземлилась на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане. Для неё это был пятый полет. 

По словам самого Маска, миссия Transporter-1 откроет доступ в космос для небольших компаний. 

"Запускаем множество небольших спутников для широкого круга клиентов. С радостью предлагаем услуги по недорогому выходу на орбиту для небольших компаний!", - написал он в Твиттер.

Напомним, 9 января Илон Маск обошел владельца Amazon Джефа Безоса и стал самым богатым человеком планеты.

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Космос, Falcon 9, SpaceX, Илон Маск.
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