Корабль SpaceX взорвался после посадки в Техасе, но у Илона Маска "воодушевлены" (видео)

4 марта компания SpaceX потерпела очередную неудачу, но лишь отчасти, поскольку прототип их корабля Starship SN10 успел приземлиться, прежде чем взорвался.
Об этом сообщили BBC News.
Аппарат впервые сумел успешно приземлиться в штате Техас, в поселении Бока-Чика, поскольку его предшественники SN9 и SN8 разбились об землю.
При этом испытание не увенчалось окончательным успехом, из-за того, что ракета загорелась после посадки и спустя 8 минут аппарат взорвался.
Несмотря на такой исход событий в SpaceX довольны тем, что их прототип сумел совершить успешную посадку. Неудачи убеждают компанию в ее дальнейшем успехе.
Видео с испытаний прототипа:
Стоит напомнить, что предыдущая модель корабля SpaceX Starship CN9 взорвалась при попытке посадки 3 февраля.