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Прототип ракеты следующего поколения от SpaceX снова взорвался (видео момента)

Прототип ракеты следующего поколения от SpaceX снова взорвался (видео момента)
07:41 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Во вторник, 3 февраля последний прототип ракеты SpaceX следующего поколения Starship успешно стартовал, но взорвался при ударе во время попытки приземления после испытательного полета. 

Об этом сообщили cnbc.com.

Прототип звездолета с серийным номером 9, или SN9, был нацелен на полет на высоту до 10 километров, или около 32 800 футов. Полет был похож на тот, который SpaceX провела в декабре, когда запустила прототип SN8 в самый высокий и самый продолжительный полет на сегодняшний день.

Несмотря на то, что ракета летела успешно, на обратном пути она со взрывом ударилась о землю, как и во время полета SN8 в декабре. 

Видео запуска:

SpaceX Илона Маска нарушила лицензию на запуск космических кораблей - детали, видео взрыва ракеты Starship

"У нас снова был еще один отличный полет ... нам просто нужно немного поработать над этой посадкой", - сказал главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер в онлайн-трансляции полета компании.

Прототипы ракет построены из нержавеющей стали и представляют собой ранние версии ракеты, которую генеральный директор SpaceX Илон Маск представил в прошлом году. Компания разрабатывает Starship с целью запуска грузов и до 100 человек одновременно в миссии на Луну и Марс.

Видео взрыва ракеты:

Стоит напомнить, что ранее, 29 мая компания Илона Маска потеряла четвертый прототип корабля Starship во время огневых испытаний на частном космодроме компании в Бока-Чика, штат Техас.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Ракеты, Взрывы, SpaceX, Илон Маск, Starship.
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