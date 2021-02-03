Прототип ракеты следующего поколения от SpaceX снова взорвался (видео момента)

Во вторник, 3 февраля последний прототип ракеты SpaceX следующего поколения Starship успешно стартовал, но взорвался при ударе во время попытки приземления после испытательного полета.

Об этом сообщили cnbc.com.

Прототип звездолета с серийным номером 9, или SN9, был нацелен на полет на высоту до 10 километров, или около 32 800 футов. Полет был похож на тот, который SpaceX провела в декабре, когда запустила прототип SN8 в самый высокий и самый продолжительный полет на сегодняшний день.

Несмотря на то, что ракета летела успешно, на обратном пути она со взрывом ударилась о землю, как и во время полета SN8 в декабре.

Видео запуска:

"У нас снова был еще один отличный полет ... нам просто нужно немного поработать над этой посадкой", - сказал главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер в онлайн-трансляции полета компании.

Прототипы ракет построены из нержавеющей стали и представляют собой ранние версии ракеты, которую генеральный директор SpaceX Илон Маск представил в прошлом году. Компания разрабатывает Starship с целью запуска грузов и до 100 человек одновременно в миссии на Луну и Марс.

Видео взрыва ракеты:

Стоит напомнить, что ранее, 29 мая компания Илона Маска потеряла четвертый прототип корабля Starship во время огневых испытаний на частном космодроме компании в Бока-Чика, штат Техас.