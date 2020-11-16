Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами отправился к МКС (видео)

В воскресенье 15 ноября, ракета Falcon 9 c кораблем Crew Dragon, на борту которого находились четыре астронавта, стартовала к МКС с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде, США.

Об этом этом сообщили в Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA).

По заявленным данным, это уже второй пилотируемый полет Crew Dragon и первый в рамках контракта с NASA и разработчика корабля, компании SpaceX.

Спустя 12 минут с момента старта миссии Crew-1 корабль Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 и направился к точке стыковки с Международной космической станцией. Предпологаемая стыковка должна состояться в автоматическом режиме 17 ноября в 6:00 по Киеву.

Состав миссии Crew-1 включает в себя астронавтов из NASA Шеннона Уокера, Виктора Гловера и Майкла Хопкинса, а также специалиста Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Экипаж первой регулярной миссии присоединятся к экипажу 64-й экспедиции МКС.

Видеозапись миссии Crew-1 на YouTube SpaceX:

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