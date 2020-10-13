Историю Илона Маска экранизируют: HBO снимет сериал о SpaceX

HBO работает над мини-сериалом о SpaceX, космической компании, основанной Илоном Маском.

Как сообщает Variety, шестисерийный сериал о SpaceX будет основан на книге Эшли Вэнс "Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего".

В нем будет рассказано, как Маск, преследуя давнюю мечту превратить человечество в многопланетный вид, лично выбирает команду инженеров для работы на удаленном острове в Тихом океане, где они строят и запускают на орбиту первую ракету SpaceX.

Это событие дало толчок новой эре исследований космоса, финансируемых из частных источников, кульминацией которой стал первый запуск пилотируемого космического корабля Falcon 9 в космос 30 мая 2020 года.

Сценаристом шоу назначен Дуг Юнг, известный по шоу "Охотник за разумом", "Банши", "Большая любовь" и "Темно-синий".

Исполнительным продюсером назначен Ченнинг Татум.

Дата выхода шоу не уточняется.

Сам Маск в работе над сериалом не участвует.

Помимо работы в SpaceX, Илон Маск хорошо известен благодаря компании Tesla, которая выпускает электромобили. Его собственный капитал оценивается в 100 миллиардов долларов.