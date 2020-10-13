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Историю Илона Маска экранизируют: HBO снимет сериал о SpaceX

Историю Илона Маска экранизируют: HBO снимет сериал о SpaceX
Обновлено 02:02 Сегодня Телеграф
HBO работает над мини-сериалом о SpaceX, космической компании, основанной Илоном Маском.

Как сообщает Variety, шестисерийный сериал о SpaceX будет основан на книге Эшли Вэнс "Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски фантастического будущего".

В нем будет рассказано, как Маск, преследуя давнюю мечту превратить человечество в многопланетный вид, лично выбирает команду инженеров для работы на удаленном острове в Тихом океане, где они строят и запускают на орбиту первую ракету SpaceX.

Это событие дало толчок новой эре исследований космоса, финансируемых из частных источников, кульминацией которой стал первый запуск пилотируемого космического корабля Falcon 9 в космос 30 мая 2020 года.

Сценаристом шоу назначен  Дуг Юнг, известный по шоу "Охотник за разумом", "Банши", "Большая любовь" и "Темно-синий". 

Исполнительным продюсером назначен Ченнинг Татум. 

Дата выхода шоу не уточняется. 

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Сам Маск в работе над сериалом не участвует.

Помимо работы в SpaceX, Илон Маск хорошо известен благодаря компании Tesla, которая выпускает электромобили. Его собственный капитал оценивается в 100 миллиардов долларов.

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HBO, Сериалы, SpaceX, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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