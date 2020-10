Все пьют водку: сериал "Эпидемия" с "чумными русскими" получил неожиданную рецензию от Стивена Кинга

Знаменитый писатель Стивен Кинг, известный как "Король ужасов", оценил российский сериал "Эпидемия", который презентовали на Netflix под названием "To the Lake".

Своими впечатлениями он поделился в Твиттере 12 октября.

Писатель опубликовал два твита, в одном назвал сериал "чертовски хорошим" и выделил четыре вещи, которые нужно о нем знать: там чума, снег с холодом, все пьют водку, а маленький ребенок - просто "заноза в заднице".

TO THE LAKE, a pretty darn good Russian series on Netflix. Four things to know: 1. There's a plague. 2. There's lots of snow and cold (Russia, stupid). 3. Everybody drinks vodka. 4. Weak-ass spoiler alert: the little kid is a pain in the ass.

Чуть позже он составил еще один список, но уже из трех вещей.

Кинг описал "Эпидемию" как спагетти-вестерн со снегом и зараженными чумой русскими убийцами, а также положительно оценил своеобразную съемку, часть которой почему-то ведется перевернутой.

Кроме того, он повторил спойлер о том, что "ребенок - все еще заноза в заднице".

3 more things to know about TO THE LAKE:

1. Think spaghetti western, only with snow and plague-infested killer Russians.

2. The cinematography is cool. Some stuff is filmed upside-down. Why? Dunno.

3. The kid is still a pain in the ass.