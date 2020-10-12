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Все пьют водку: сериал "Эпидемия" с "чумными русскими" получил неожиданную рецензию от Стивена Кинга

Все пьют водку: сериал "Эпидемия" с "чумными русскими" получил неожиданную рецензию от Стивена Кинга
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф Стивен Кинг (фото - snl.no)
8-серийный фильм про эпидемию вируса в Москве стал одним из популярнейших на Netflix.

Знаменитый писатель Стивен Кинг, известный как "Король ужасов", оценил российский сериал "Эпидемия", который презентовали на Netflix под названием "To the Lake".

Своими впечатлениями он поделился в Твиттере 12 октября.

Писатель опубликовал два твита, в одном назвал сериал "чертовски хорошим" и выделил четыре вещи, которые нужно о нем знать: там чума, снег с холодом, все пьют водку, а маленький ребенок - просто "заноза в заднице".

Чуть позже он составил еще один список, но уже из трех вещей.

Кинг описал "Эпидемию" как спагетти-вестерн со снегом и зараженными чумой русскими убийцами, а также положительно оценил своеобразную съемку, часть которой почему-то ведется перевернутой.

Кроме того, он повторил спойлер о том, что "ребенок - все еще заноза в заднице".

Заметим, что сериал "Эпидемия" снят по мотивам романа "Вонгозеро" Яны Вагнер.

Это научно-фантастический 8-серийный фильм, который рассказывает про загадочный вирус, поразивший Москву, - неизвестное заболевание вызывает кашель, изменение глаз и быструю смерть.

Город закрывается на карантин, а здоровые люди бегут подальше, чтобы не заразиться. Сериал рассказывает историю одной группы людей, внутри которой параллельно с эпидемией разыгрывается еще и жестокая семейная драма.

Netflix выпустил этот сериал под названием "To the Lake".

сериал "Эпидемия" с "чумными русскими" получил неожиданную рецензию от Стивена Кинга

Как сообщал "Телеграф", ранее Netflix презентовал и другой сериал об эпидемии в Китае.

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РФ, Стивен Кинг, Сериалы, Netflix.

Автор:

Телеграф
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