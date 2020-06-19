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"Мы никогда не были близки": Илон Маск отрицает "тройничок" с Эмбер Херд и Карой Делевинь

"Мы никогда не были близки": Илон Маск отрицает "тройничок" с Эмбер Херд и Карой Делевинь
10:49 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Известный изобретатель Илон Маск решил прокомментировать информацию о его сексуальной связи с Эмбер Херд и Карой Делевинь.

В интервью для издания Page Six, Маск опроверг слухи, которые появились в СМИ о групповом романе с миллиардера с Херд и Делевинь.  В судебных показаниях в деле Эмбер и Джонни Деппа утверждалось, что актриса, Илон Маск и модель Кара Делевинь имели отношения в 2016 году, еще до развода Херд с Деппом.

"Мы с Карой дружим, но мы никогда не были близки. Она подтвердит это", — заявил Илон Маск.

Также утверждается, что дело актриса с предпринимателем SpaceX  начала отношения еще до того, как она рассталась с Деппом. Эту информацию Маск также опроверг. Он сообщил, что отношения с актрисой завязались уже после развода с Деппом.

"Я хочу еще раз подтвердить, что мы с Эмбер начали встречаться примерно через месяц после того, как она подала на развод." - говорит изобретатель.

Илона Маска, Кару Делевинь и Эмбер Херд уличили в групповом романе: деликатные подробности

Также, руководитель SpaceX посоветовал экс-супругам "зарыть топор и идти дальше" и не продолжать это уже затяжное разбирательство.

"Что касается этого судебного процесса, я бы порекомендовал всем участвующим зарыть топор войны и идти дальше. Жизнь слишком коротка для такого продолжительного негатива. Никто не скажет после того, как все это закончится, что они хотели бы, чтобы судебная битва длилась дольше!", — добавил Маск.

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Эмбер Херд, Кара Делевинь, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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