Forbes и Bloomberg устроили баттл из-за денег Илона Маска: что произошло

Два авторитетных издания - Bloomberg и Forbes не смогли разобраться, какое же место занимает основатель Tesla Илон Маск в рейтинге самых богатых людей мира.

Буквально недавно американское издание Bloomberg обновило данные о состоянии известных милиардеров планеты,где основатель SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company Илон Маск занял второе место. В свою очередь, Маск замыкал пятерку по размеру своего финансового состояния, опроверг данные Bloomberg.

Так, по оценке Forbes, благодаря стремительно растущим акциям Tesla, капитал Илона Маска увеличился почти в четыре раза за время пандемии Covid-19 - с 24,6 млрд долларов в середине марта до 126,8 млрд долларов. Но, как подчеркивает издание, "несмотря на этот стремительный рост, 49-летний бизнесмен еще не второй в списке богатейших людей мира".

Как уточняет Forbes, Маск занимает третье место после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей доход составляет 182,6 млрд долларов, и французского магната Бернара Арно с капиталом 140,6 млрд долларов.

Сам Маск довольно спокойно относится ко всякого рода оценкам размера его дохода и рейтингам.

"Мне все равно, - написал Маск Forbes по электронной почте о своем капитале в июле. - Эти цифры растут и падают, но что действительно важно, так это создание отличных продуктов, которые нравятся людям".

Отметим, что, несмотря на аргументы Forbes, по данным рейтинга Bloomberg, который обновляется ежедневно, Маск продолжает оставаться на втором месте в списке самых богатых людей планеты.

Напомним, буквально недавно стало известно, что компания Tesla начала производить текилу Причем первую партию алкоголя раскупили за пару часов.