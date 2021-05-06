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Прототип космического корабля Илона Маска впервые успешно сел: видео триумфа

Прототип космического корабля Илона Маска впервые успешно сел: видео триумфа
10:07 Сегодня Телеграф

Ночью 6 мая SpaceX совершила запуск и удачную посадку нового прототипа космолета серии Starship. Во время 5-го испытания прототип SN15 достиг высоты в 10 км и после выполнения запланированного маневра вернулся на стартовую площадку.

SpaceX вела онлайн-трансляцию этого события в сети.

Испытание проводилось в Техасе, в испытательном комплексе в Бока-Чика. SN15 приодолел высоту в десять километров, затем выполнил ряд маневров и приземлился, потратив всего 6 минут.

sn15 ракета

В своем Твиттере владелец SpaceX Илон Маск назвал это: "номинальной посадкой Starship", имея в виду, что все прошло по плану.

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Отметим, что SN15 это не первый прототип сумевший пройти высотное испытание, но он единственный не был разрушен в результате взрыва.

Данный полет похож на предшествующие ему испытания прототипов SpaceX SN8, SN9, SN10 и SN11.

Starship SpaceX

Примечательно, что высота космолетов Starship соответствует примерно 50 метрам, что равняется высоте 15-этажного дома. Каждый из прототипов взлетает при помощи трех ракетных двигателей Raptor. 

Starship SpaceX sn15

В свою очередь SN15 отличается от предшественников обновленной конструкцией, авионикой и ПО.

Видео запуска прототипа:

Напомним, компания SpaceX разрабатывает ракеты класса Starship для многоразового запуска груза и людей на Луну и Марс.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Космос, SpaceX, Илон Маск, Starship.
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