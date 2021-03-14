В этот раз без казусов: SpaceX успешно запустила новую партию спутников на орбиту (видео)

Американская компания SpaceX отправила в космос спутники Starlink. Это уже 9 по счету запуск ракеты Falcon 9.

Об этом 14 марта сообщили в Твиттере SpaceX.

Согласно предоставленным данным эта миссия SpaceX отправит на орбиту 60 спутников Starlink в рамках проекта спутникового интернета.

Сам проект на данный момент насчитывает чуть более 1000 спутников, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 000. При том, что ракета за один раз может доставить на орбиту только 60 спутников.

Видео запуска Falcon 9 в воскресенье 14 марта:

Стоит напомнить, что 4 марта компания SpaceX потерпела очередную неудачу, поскольку прототип их корабля Starship SN10 взорвался после посадки. Ранее 15 февраля ракета SpaceX не смогла приземлиться на плавучей платформе в море.