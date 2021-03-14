В этот раз без казусов: SpaceX успешно запустила новую партию спутников на орбиту (видео)

Американская компания SpaceX отправила в космос спутники Starlink. Это уже 9 по счету запуск ракеты Falcon 9.
Об этом 14 марта сообщили в Твиттере SpaceX.
Согласно предоставленным данным эта миссия SpaceX отправит на орбиту 60 спутников Starlink в рамках проекта спутникового интернета.
Сам проект на данный момент насчитывает чуть более 1000 спутников, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 000. При том, что ракета за один раз может доставить на орбиту только 60 спутников.
Видео запуска Falcon 9 в воскресенье 14 марта:
Liftoff! pic.twitter.com/V3vn9PolF0
— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021
Стоит напомнить, что 4 марта компания SpaceX потерпела очередную неудачу, поскольку прототип их корабля Starship SN10 взорвался после посадки. Ранее 15 февраля ракета SpaceX не смогла приземлиться на плавучей платформе в море.