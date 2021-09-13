Укр

В сеть слили данные обо всех украинцах: в базе может быть до 53 млн записей

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Иллюстративное фото Новость обновлена 13 сентября 2021, 15:55
Иллюстративное фото

Злоумышленники могли получить данные об имени, номере телефона и адресе всех украинцев.

Хакеры слили в сеть объемную базу данных с личной информацией о жителях Украины. В ней по оценкам может находиться около 53 миллиона записей.

Об этом проинформировал Офис омбудсмена Украины.

Как говорится в сообщении, в базе, которую обнаружили на одном из сайтов в интернете, могут находиться данные о ФИО граждан, их месте проживания, номере телефона и дате рождения.

В связи с этим представители омбудсмена обратились к полиции с требованием принять соответствующие меры для обеспечения конституционного права граждан на конфиденциальность персональной информации.

Как сообщалось ранее, в современном мире персональные данные пользователей сети находятся под постоянной угрозой со стороны злоумышленников. Например, в июле российские хакеры взломали федеральную прокуратуру США. Кроме того жертвами хакеров стали сотни компаний по всей стране.

А в мае в сеть была слита база данных пользователей сервиса доставки Glovo.

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