В сеть слили данные обо всех украинцах: в базе может быть до 53 млн записей

Злоумышленники могли получить данные об имени, номере телефона и адресе всех украинцев.

Хакеры слили в сеть объемную базу данных с личной информацией о жителях Украины. В ней по оценкам может находиться около 53 миллиона записей.

Об этом проинформировал Офис омбудсмена Украины.

Как говорится в сообщении, в базе, которую обнаружили на одном из сайтов в интернете, могут находиться данные о ФИО граждан, их месте проживания, номере телефона и дате рождения.

В связи с этим представители омбудсмена обратились к полиции с требованием принять соответствующие меры для обеспечения конституционного права граждан на конфиденциальность персональной информации.

Как сообщалось ранее, в современном мире персональные данные пользователей сети находятся под постоянной угрозой со стороны злоумышленников. Например, в июле российские хакеры взломали федеральную прокуратуру США. Кроме того жертвами хакеров стали сотни компаний по всей стране.

А в мае в сеть была слита база данных пользователей сервиса доставки Glovo.