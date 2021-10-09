Microsoft и Google обвинили российских хакеров в массовых кибератаках

Компании предупреждают пользователей о попытках добыть их конфиденциальные данные.

Русские хакеры угрожают иностранным компаниям. Так, в Microsoft заявили, что количество атак из РФ на правительственные учреждения США выросло до 53% за год. В свою очередь Google предупредил клиентов о масштабной фишинговой кампании против пользователей почтового клиента со стороны России.

Об этом сообщает сайт Bleepingcomputer.

Корпорация Google разослала предупреждение более 14 тысячам пользователей, а том что мошенники попытаются похитить их конфиденциальные данные. На деятельность группы APT28 (Fancy Bear, Strontium) пришлось 86% предупреждений о возможной атаке. Эту группу связывают с ГРУ России. Ее основные цели — журналисты, активисты и чиновники, в том числе из сферы безопасности. Все атаки Google заблокировала.

На агентства, занимающиеся внешней политикой, национальной безопасностью или обороной США также были направлены и атаки, о которых сообщили в Microsoft. Их насчитали 20,5 тысяч (по данным с июля 2020 по июнь 2021). Самая известная хакерская группа из РФ, которая их совершает, это Nobelium. На втором месте — уже известные нам Strontium, о деятельности которых предупреждал Гугл. Третья группа — Bromine.

В отчете Microsoft сказано, что хакерские группы поддерживаются российским государством.

Ранее "Телеграф" писал, что в сеть могла попасть база данных всех украинцев с номерами телефонов, датой рождения и адресом.