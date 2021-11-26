Зеленський заявив, що Ахметова втягують у держпереворот в Україні

Бізнесмена хочуть запросити на Банкову, щоб продемонструвати аудіо-докази

Одним із головних внутрішніх викликів для України може стати ймовірність підготовки державного перевороту. При цьому одним із його активних учасників здатний стати відомий бізнесмен Рінат Ахметов.

Таку інформацію під час своєї прес-конференції з нагоди "екватора" перебування на президентській посаді озвучив глава держави Володимир Зеленський.

За словами президента, Рінат Ахметов може опинитися між деякими представниками України та Росії, яким буде вигідно скинути чинну владу в країні. При цьому держпереворот можуть спробувати влаштувати вже найближчими днями – 1-2 грудня.

"Я ж не Бурба [екс-глава Головного управління розвідки, який виступив проти ВП у справі "Вагнергейта" — ред.], я говорити і ділитися інформацію, якої не маю права, не буду. Але є агентурна та звукова інформація, яка підтверджує, що в Україні планують держпереворот", — зауважив Зеленський.

Як пояснив глава держави, у розпорядженні розвідки є запис, де неназвані громадяни України спілкуються з представниками Росії про ймовірне залучення Ріната Ахметова до держперевороту. При цьому справі можуть бути замішані величезні суми грошей — до мільярда доларів.

"Це буде його помилкою, тому що не можна воювати проти народу, проти президента України, якого обрав народ", — наголосив Володимир Зеленський.

Також президент сказав, що готовий зустрітися з Ахметовим на Банковій, щоб продемонструвати йому наявні аудіозаписи як докази. Крім цього, він припустив, що бізнесмен цілком може бути не в курсі спроби втягнути його в протиправні заходи.

Нагадаємо, що "Телеграф" розповідав, як Зеленський відреагував на питання щодо відсутності обіцяних посадок корупціонерів та інших порушників закону.