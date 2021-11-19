Екс-глава ГУР Бурба розповів, хто насправді наказав перенести операцію по захопленню "вагнерівців"

Зеленський дав через Єрмака команду українським спецслужбам перенести операцію із захоплення "вагнерівців"

Колишній директор Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Василь Бурба заявив, що вказівку перенести спецоперацію українських спецслужб із захоплення 33 бойовиків ПВК Вагнера, після чого вона провалилася, дав президент України Володимир Зеленський через голову свого Офісу Андрія Єрмака.

Про це Бурба заявив увечері у п’ятницю, 19 листопада, в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна".

"Дуже все просто: нагадаю, у зв’язку з тим, що його (Єрмака — ред.) допустив і делегував президент, я отримав вказівку щодо перенесення фінального етапу (спецоперації — ред.). Я не просто отримав вказівку, я отримав відповідь, що це вказівка президента. Тобто особа, яка була делегована, повідомила, що це — команда президента", — сказав колишній керівник ГУР.

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