"Вагнерівці" самі себе злили: як українській розвідці вдалося отримати докази злочинів на Донбасі

"Вагнерівці" самі розповідали українським розвідникам про свої "подвиги" не лише в Україні, а й в інших регіонах світу.

У середу, 17 листопада, група журналістів Bellingcat оприлюднила своє гучне розслідування щодо провалу операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема, в оприлюднених матеріалах спливли й зовсім несподівані деталі, як те, що бойовики самі надсилали українським спецслужбам інформацію про свої злочини на Донбасі.

З текстом розслідування можна ознайомитись на сайті Bellingcat.

Зокрема у квітні 2020 року, завербований українською розвідкою офіцер ГРУ РФ під позивним "Сергій Петрович" почав проводити співбесіду з можливими кандидатами на участь у нібито ПВК "МАР" і незабаром погляд спецслужб впав на одного з найперспективніших найманців.

Йдеться про Артема Міляєва 1981 року народження, також відомого як "Шаман". Він зазначив, що мав реальний бойовий досвід у Чечні, Донбасі та Сирії, а також заявив, що командував підрозділом бойовиків т.зв. "ДНР" у понад 100 осіб. У першій розмові з рекрутером він запропонував пошукати людей серед них.

При цьому "Петровичу" вдалося домовитися з Міляєвим про те, що бойовики після особистої співбесіди надсилатимуть детальне резюме з доказами свого бойового досвіду.

Особливо його цікавили снайпера та люди з досвідом зенітних та артилерійських корегувальників. Саме ці категорії з найбільшою ймовірністю могли бути причетні до воєнних злочинів на Донбасі.

Зрештою вже до кінця травня "Шаман" направив до рук української розвідки понад дві сотні кандидатів з усіма особистими даними, включаючи номери телефонів та електронної пошти, а також з даними про бойовий досвід та підтвердження його наявності.

Таким чином, розвідники отримали понад сотню зізнань бойовиків про їхні злочини не лише в Україні, а й на Близькому Сході та навіть в Африці.

Крім того, деякі епізоди, розказані ними, були до цього часу невідомими або ніде не публікувалися.

Серед них дані про збиття українського вертольота у 2014 році та визнання російського підполковника Олександра Кривенка про те, як він в Астрахані на запит військкомату формував військовий підрозділ для війни на Донбасі.

Як повідомлялося раніше, затримання групи з 28 бойовиків мало відбутися в Києві, але інформація потрапила до рук КДБ Білорусі. 29 липня 2020 року у Мінську їх затримали.

Через деякий час їх видали назад Росії.

Як стало відомо пізніше, операція провалилася через рішення відстрочити виліт бойовиків з Мінська і цим відкласти реалізацію плану з 25 липня 2020 року на 30 липня. Згідно з проміжними підсумками розслідування ТСК Верховної Ради, особи, які віддали цей наказ поки що залишаються невстановленими.