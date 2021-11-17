"Вагнеровцы" сами себя слили: как украинской разведке удалось получить доказательства преступлений на Донбассе

"Вагнеровцы" сами рассказывали украинским разведчикам о своих "подвигах" не только в Украине, но и в других регионах мира.

В среду, 17 ноября, группа журналистов Bellingcat обнародовала свое нашумевшее расследование о провале операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". В частности в обнародованных материалах всплыли и совсем неожиданные детали, как то, что боевики сами присылали украинским спецслужбам информацию о своих преступлениях на Донбассе.

С текстом расследования можно ознакомиться на сайте Bellingcat.

В частности в апреле 2020 года, завербованный украинской разведкой офицер ГРУ РФ под позывным "Сергей Петрович" начал проводить собеседование с возможными кандидатами на участие в якобы ЧВК "МАР" и вскоре взор спецслужб упал на одного из наиболее перспективных наемников.

Речь идет об Артеме Миляеве 1981 года рождения, также известном, как "Шаман". Он указал, что имел реальный боевой опыт в Чечне, Донбассе и Сирии, а также заявил, что командовал подразделением боевиков т.н. "ДНР" в более чем 100 человек. В первом разговоре с рекрутером, он предложил поискать людей среди них.

При этом "Петровичу" удалось договориться с Миляевым о том, что боевики после личного собеседования будут присылать детальное резюме с доказательствами своего боевого опыта.

Особенно его интересовали снайпера и люди с опытом зенитных и артиллерийских корректировщиков. Именно эти категории с наибольшей вероятностью могли быть причастны к военным преступлениям на Донбассе.

В конечном итоге уже к концу мая "Шаман" направил в руки украинской разведки более двух сотен кандидатов со всеми личными данными, включая номера телефонов и электронной почты, а также с данными о боевом опыте и подтверждениями его наличия.

Таким образом, разведчики получили более сотни признаний боевиков об их преступлениях не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и даже в Африке.

Кроме того, некоторые эпизоды, рассказанные ними были до этого времени неизвестными или нигде не публиковавшимися.

Среди них данные о сбитии украинского вертолета в 2014 году и признания российского подполковника Александра Кривенко о том, как он в Астрахани по запросу военкомата формировал воинское подразделения для войны на Донбассе.

Как сообщалось ранее, задержание группы из 28 боевиков должно было произойти в Киеве, но информация попала в руки КГБ Беларуси. 29 июля 2020 года в Минске их задержали.

Спустя некоторое время их было выдано обратно России.

Как стало известно позже, операция провалилась из-за решения отсрочить вылет боевиков из Минска и тем самым отложить реализацию плана с 25 июля 2020 года на 30 июля. Согласно промежуточным итогам расследования ВСК Верховной Рады, лица, отдавшие этот приказ пока остаются неустановленными.