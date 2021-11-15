Утечки не было: озвучены промежуточные результаты расследования провала операции по "вагнеровцам"

Операцию по задержанию "вагнеровцев" отложили на пять дней.

Парламентская временная следовательская комиссия обнародовала промежуточные итоги расследования дела по "сливу" операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" в Минске.

Об этом рассказала глава ВСК, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безугла, сообщает Цензор.нет.

По ее словам, согласно имеющимся данным, было принято решение отложить реализацию плана с 25 июля 2020 года на 30 июля. Однако кто отдал соответствующий приказ установить пока не удалось.

Также она указала, что это решение принимал не президент Украины Владимир Зеленский, а глава ОП Андрей Ермак на это не имел полномочий. Кроме того со стороны Украины не было утечки информации.

Безугла проинформировала, что операция по задержанию "вагнеровцев" начала планироваться летом 2020 года Главным управлением разведки Минобороны, а потому пятый президент Украины Петр Порошенко санкционировать ее не мог. В то же время она заявила, что собирать о них информацию начали еще в 2018 году, однако документацию по этой теме начали готовить лишь после их задержания в Минске.

На уточняющие вопросы СМИ нардеп отвечать отказалась.

Задержание 32 россиян из ЧВК "Вагнера" состоялось 29 июля 2020 года в Минске и изначально в Беларуси их прибытие связывали с попытками расшатать политическую обстановку внутри страны, поскольку в то время там проходили массовые протесты после президентских выборов.

14 августа Минск проигнорировал запрос Украины на экстрадицию и вернул боевиков России.

Примечательно, что 24 июня 2021 года Зеленский во время общения с представителями СМИ признался, что накануне задержания говорил с Александром Лукашенко и лично предупредил его о "вагнеровцах".