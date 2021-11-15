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Витоку не було: озвучено проміжні результати розслідування провалу операції з "вагнерівцями"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Затримання "вагнерівців" Новина оновлена 15 листопада 2021, 17:07
Затримання "вагнерівців"

Операцію із затримання "вагнерівців" відклали на п’ять днів.

Парламентська тимчасова слідча комісія оприлюднила проміжні підсумки розслідування справи щодо "зливу" операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" у Мінську.

Про це розповіла голова ТСК, нардеп "Слуги народу" Мар’яна Безугла, повідомляє Цензор.нет.

За її словами, згідно з наявними даними, було ухвалено рішення відкласти реалізацію плану з 25 липня 2020 року на 30 липня. Однак хто віддав відповідний наказ встановити поки не вдалося.

Також вона зазначила, що це рішення ухвалював не президент України Володимир Зеленський, а голова ВП Андрій Єрмак на це не мав повноважень. Крім того, з боку України не було витоку інформації.

Безугла проінформувала, що операція із затримання "вагнерівців" почала плануватися влітку 2020 року Головним управлінням розвідки Міноборони, а тому п’ятий президент України Петро Порошенко її санкціонувати не міг. Водночас вона заявила, що збирати інформацію про них почали ще у 2018 році, проте документацію на цю тему почали готувати лише після їх затримання в Мінську.

На уточнюючі питання ЗМІ нардеп відповідати відмовилася.

Затримання 32 росіян із ПВК "Вагнера" відбулося 29 липня 2020 року в Мінську і спочатку в Білорусі їхнє прибуття пов’язували зі спробами розхитати політичну обстановку всередині країни, оскільки на той час там відбувалися масові протести після президентських виборів.

14 серпня Мінськ проігнорував запит України на екстрадицію та повернув бойовиків Росії.

Примітно, що 24 червня 2021 року Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ зізнався, що напередодні затримання розмовляв з Олександром Лукашенком та особисто попередив його про "вагнерівців".

Теги:
#ПВК Вагнера #Мар'яна Безугла
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