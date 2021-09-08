США знали і допомагали українській розвідці організувати операцію по затриманню "вагнеровцев" в Білорусі — ЗМІ (фото)

США свою пряму участь заперечують.

До затримання росіян з приватної військової кампанії "Група Вагнера" в Білорусі в 2020 році можуть бути причетні не тільки українські, а й американські спецслужби.

Про це свідчить нове розслідування CNN.

Згідно з матеріалами розслідування — українській розвідці допомагали з ЦРУ США, фінансово, технічно і рекомендаціями. Але в Америці стверджують, що вони про операцію знали, але не займалися. Чиновник, ім’я якого приховано, сказав, що це може бути спробою розділити провину за провал операції.

За даними журналістів реалізувати операцію українським спецслужбам завадив коронавірус. Спочатку, вагнерівців заманили підробленими веб-сайтом і обіцянкою роботи в Венесуелі.

Затримання вагнеровцев в Білорусі в 2020

Їх повинні були затримати в Туреччині, але через закриття кордонів перенесли операцію в Білорусь. 28 затриманих мали ймовірну причетність до подій на Донбасі, зокрема авіакатастрофі українського військового літака і рейсу MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур.

Джерела CNN повідомили, що операцію із затримання українські розвідслужби готували 18 місяців. Організацію операції з боку України раніше публічно заперечував президент Володимир Зеленський. Також він повідомив Олександру Лукашенко про знаходження чоловіків на території Білорусі.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 32 росіянина і один чоловік, що має подвійне білорусько-російське громадянство були затримані в санаторії "Беларусочка". Їх підозрювали в спробі дестабілізації ситуації напередодні виборів президента. В результаті їх повернули Росії.