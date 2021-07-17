Трагическая годовщина крушения МН17: что нужно знать об этом деле спустя 7 лет

17 июля - 7 годовщина крупной авиационной катастрофы рейса MH17. В 2014 году Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines. выполнял плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Спустя менее трех часов после взлета его сбили над территорией Украины из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

На борту авиалайнера были 298 человек. Суд идет до сих пор. ЗРК "Бук" принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. Часть стран, чьи граждане погибли в катастрофе, требовали международного трибунала. Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, воспользовавшись своим правом вето.

Подсудимых четверо: бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета - полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

7 июня 2021 года в Гааге начали рассматривать дело о крушении рейса MH17 по существу. Изучают оружие, сбившее "Боинг", место выпуска ракеты, где были подсудимые.

Обнародовали информацию, что Россия сфабриковала данные о положении ЗРК "Бук", подставив ВСУ. Также допросили свидетелей, один из которых видел подготовку к пуску "Бука".

К Украине у Нидерландов претензий в этом деле нет.

Также, "Телеграф" писал, что дело о сбитом рейсе "Амстердам-Куала-Лумпур" занимает 65 тысяч страниц.