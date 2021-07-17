Скачать
Суббота, 17.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
Два часа пытались спасти: в Польше маленький украинец утонул, пока его родители спали пьяные
Два часа пытались спасти: в Польше маленький украинец утонул, пока его родители спали пьяные
Минюст подтвердил: "электронное списание" средств должника со счета не за горами
Минюст подтвердил: "электронное списание" средств должника со счета не за горами
Банковая стремится в объятия Пекина: названы возможные последствия
Банковая стремится в объятия Пекина: названы возможные последствия

Трагическая годовщина крушения МН17: что нужно знать об этом деле спустя 7 лет

Трагическая годовщина крушения МН17: что нужно знать об этом деле спустя 7 лет
10:37 Сегодня Телеграф Oleg Vtulkin

17 июля - 7 годовщина крупной авиационной катастрофы рейса MH17. В 2014 году Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines.  выполнял плановый рейс  из Амстердама в Куала-Лумпур.  Спустя менее трех часов после взлета его сбили над территорией Украины из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

На борту авиалайнера были 298 человек. Суд идет до сих пор. ЗРК "Бук" принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. Часть стран, чьи граждане погибли в катастрофе, требовали международного трибунала. Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, воспользовавшись своим правом вето. 

сбитый боинг

Подсудимых четверо: бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета - полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

7 июня 2021 года в Гааге начали рассматривать дело о крушении рейса MH17 по существу. Изучают оружие, сбившее "Боинг", место выпуска ракеты, где были подсудимые. 

эксперты изучают Боинг

Обнародовали информацию, что Россия сфабриковала данные о положении ЗРК "Бук", подставив ВСУ. Также допросили свидетелей, один из которых видел подготовку к пуску "Бука".

К Украине у Нидерландов претензий в этом деле нет. 

Также, "Телеграф" писал, что дело о сбитом рейсе "Амстердам-Куала-Лумпур" занимает 65 тысяч страниц. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 235

Все по теме:

Авиакатастрофа, Boeing, Суд, Гаага, Бук, MH17.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
02 "Исчезнувший" самолет под Томском: появились фото с места жесткой посадки и данные о выживших
03 Все пятеро были пьяны: феерическая авария в Киеве переросла в драку с очевидцами (видео)
04 Расстроены грубостью по отношению к сыну: Кейт Миддлтон и принц Уильям могут нарушить королевскую традицию
05 Украинка сняла новый клип с обнаженной Cardi B, от которого не отвести глаз (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потоп в Германии унес уже 133 жизни: свежие видео разрухи (фото, видео)
Потоп в Германии унес уже 133 жизни: свежие видео разрухи (фото, видео)
Госпитализаций все больше - свежие данные о коронавирусе в Украине
Госпитализаций все больше - свежие данные о коронавирусе в Украине
Трагическая годовщина крушения МН17: что нужно знать об этом деле спустя 7 лет
Трагическая годовщина крушения МН17: что нужно знать об этом деле спустя 7 лет
Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь