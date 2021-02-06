Катастрофа MH17: в Нидерландах не нашли повода обвинить Украину

Нидерланды не будут привлекать Украину к ответственности из-за незакрытого воздушного пространства в июле 2014, когда был сбит пассажирский самолет рейса MH17.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, пишет издание NU.

По его словам, нет достаточного количества доказательств, чтобы притянуть Украину к юридической ответственности.

В парламенте Нидерландов хотели получить больше ясности касаемо роли Украины в трагедии рейса MH17, а потому настаивали на расследовании.

"Было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что в то время украинские органы, отвечающие за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавали угрозу для авиарейсов в воздушном пространстве, кроме той его части, которая уже была закрыта", - говорится в письме Блока депутатам.

Помимо того, он указал, что российские органы гражданской авиации тоже не видели опасности для самолетов в воздушном пространстве, прилегающем к зоне боевых действий.

Как сообщалось ранее, новое расследование по делу о сбитии малайзийского "Боинга" стартовало в июле 2020 года.