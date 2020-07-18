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Нидерланды начали новое расследование по делу MH17

Нидерланды начали новое расследование по делу MH17
Обновлено 20:42 Сегодня Телеграф Укринформ
В Нидерландах стартовало новое расследование по делу о сбитии малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17 над Донбассом в 2014 году.

Об этом рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии РБК-Украина.   

Накануне в российских СМИ появилась информация о якобы начале расследовании против Украины с целью выяснить, почему Киев не закрыл небо над Донбассом после начала боевых действий. 

Енин назвал эти сообщения российской пропагандой, добавив, что дело как раз таки касается действий России накануне авиакатастрофы. 

"РФ ни тогда, ни сейчас не может дать объяснение, почему она закрыла воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00.00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "БУК" пересек границу и за несколько часов до сбития ним малайзийского "Боинга", - сказал Енин. 

Как известно, рейс MH17 был сбит в 2014 году над оккупированным Донбассом. Следствие придерживается основной версии, что самолет был сбит подконтрольным РФ боевиками из установки "БУК", завезенную на неподконтрольную территорию из России. 

В октябре прошлого года глава МИД Нидерландов Стеф Блок анонсировал расследование относительно закрытия воздушного пространства над Донбассом.  

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В 2017 году российский Forbes обнародовал информацию о закрытии Россией воздушного пространства над Донбассом накануне катастрофы MH17.

Напомним, 10 июля правительство Нидерландов подготовило иск против России в Европейский суд по правам человека из-за ее причастности к сбитию пассажирского самолета малайзийских авиалиний МН17 над Донбассом в 2014 году.

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Все по теме:

Россия, МИД, MH17, Евгений Енин.

Автор:

Телеграф
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