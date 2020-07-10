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Сбитого самолет МН17 над Донбассом: Нидерланды подают иск против РФ в ЕСПЧ

Сбитого самолет МН17 над Донбассом: Нидерланды подают иск против РФ в ЕСПЧ
16:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
Правительство Нидерландов подготовил иск против России в Европейский суд по правам человека из-за ее причастности к сбитию пассажирского самолета малайзийских авиалиний МН17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Иск дополняет многочисленные жалобы родственников жертв трагедии.

"Достижение справедливости для 298 жертв падения самолета рейса МН17 есть и будет самым высоким приоритетом правительства. Идя на такой шаг сегодня - передавая дело в ЕСПЧ - мы таким образом поддерживаем заявления ближайших родственников, мы идем к этой цели", - сказал министр иностранных дел Стеф Блок.

Нидерланды сообщат также об этом решении Совет Безопасности ООН.

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Как сообщалось, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был руководителем "2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который возглавлял "разведывательный батальон" боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начался 9 марта 2020 года.

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Все по теме:

Нидерланды, РФ, ЕСПЧ, МН17.

Автор:

Телеграф
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