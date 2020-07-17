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США в ОБСЕ о Донбассе: России пора прекращать "театр абсурда"

США в ОБСЕ о Донбассе: России пора прекращать "театр абсурда"
Обновлено 06:42 Сегодня Телеграф Укринформ
Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета организации в четверг, 16 июля, призвал Россию "прекратить театр абсурда" на пути к миру на Донбассе.

"России пора проявить такую же политическую волю, которую демонстрирует Украина, и отказаться от усилий по препятствованию прогрессу на мирных переговорах и на Востоке Украины. Вместо этого мы только наблюдаем, как РФ мешает. Пришло время опустить занавес в этом "театре абсурда", если позаимствовать фразу наших российских коллег", - сказал Гилмор. 

Посол заявил, что лишь после того, как РФ выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений, будет возможно надеяться на прекращение огня на Донбассе.  

Посол США напомнил, что прошло уже более семи месяцев после проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, на котором было достигнуто соглашение о мерах, призванных способствовать мирному урегулированию "конфликта российского производства". Тем не менее, установление устойчивого и повсеместного прекращения огня так и не было достигнуто, а на Востоке Украины продолжаются обстрелы, вследствие которых гибнут как военные, так и мирные люди. 

Дипломат также напомнил о недавних обстрелах в Зайцево, в ходе которых погибла местная жительница. Также он выразил обеспокоенность гибелью украинского медика во время операции по эвакуации тела убитого военнослужащего. 

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"Причиной всех жертв на востоке Украины, как военных, так и гражданских, можно назвать несостоятельность России дать указание силам, которые она вооружает, тренирует, финансирует, руководит и с которыми бок о бок воюет, как это и было согласовано на Нормандском саммите 9 декабря", - отметил Гилмор.

Во время предыдущего заседания Постоянного совета ОБСЕ постпред США раскритиковал выступления представителя РФ Александра Лукашевича, сравнив их с комедийной оперой, на которой слышно "много песен", но "игра не убеждает".

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Все по теме:

США, Россия, ОБСЕ, Донбасс, Джеймс Гилмор.

Автор:

Телеграф
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