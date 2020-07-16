МИД РФ: В России нет агрессивных планов в отношении Украины

В МИД России заявили, что у Кремля нет и быть не может агрессивных действий в отношении Украины.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью российскому изданию ТАСС.

По словам Руденко, в России нет и не может быть ни каких военных планов.

"По поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может", - отметил он.

Кроме того, в России не видят ни каких оснований для изменения Минских договоренностей. Так как, именно они и являются компромиссом между Донбассом и Киевом.

"В настоящее время нет оснований для того, чтобы мы меняли соглашения", - подчеркнул представитель российского МИД.

Что касается военного и финансового участия России на востоке Украины, то об этом Руденко смолчал.

На вопрос о проведении очередной встречи в нормандском формате, политик заявил, что то это решение преждевременно.

Напомним, президент России выступая перед журналистами заявил, что отношения Украины и России испортились, когда "в Украине произошел государственный переворот и захват власти"