МИД РФ: В России нет агрессивных планов в отношении Украины

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в интервью российскому изданию ТАСС.
По словам Руденко, в России нет и не может быть ни каких военных планов.
"По поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может", - отметил он.
Кроме того, в России не видят ни каких оснований для изменения Минских договоренностей. Так как, именно они и являются компромиссом между Донбассом и Киевом.
"В настоящее время нет оснований для того, чтобы мы меняли соглашения", - подчеркнул представитель российского МИД.
Что касается военного и финансового участия России на востоке Украины, то об этом Руденко смолчал.
На вопрос о проведении очередной встречи в нормандском формате, политик заявил, что то это решение преждевременно.
Напомним, президент России выступая перед журналистами заявил, что отношения Украины и России испортились, когда "в Украине произошел государственный переворот и захват власти"