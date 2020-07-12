Президент Владимир Путин не связывает ухудшение отношений между Москвой и Киевом с аннексией Крыма в 2014 году. Об этом он сказал в прямом эфире политической программы на телеканале "Россия-1", передает ТАСС.
"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал Путин.
Путин решил вспомнить события 2013-2014 годов и заявил, что в Украине произошел государственный переворот и захват власти, и с тех пор пути с руководством Украины разошлись.
Президент РФ надеется, что рано или поздно наладятся.
"Эта пена (плохие отношения двух стран - ред.) рано или поздно схлынет", - заявил он.
Напомним, в феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили административные здания АРК.
Позднее президент России Владимир Путин признал, что люди в зеленой форме - это были военные РФ.
В марте того же года Россия провела в Крыму "референдум", по результатам которого включила полуостров в свой состав.
Украина, ЕС, США и большинство стран не признали результаты голосования. Но 18 марта Путин объявил о "присоединении" Крыма к России и назвал это "восстановлением исторической справедливости".
Международное сообщество признало оккупацию и аннексию Крыма незаконной и осудило действия Российской Федерации. США и ЕС ввели против России экономические санкции.