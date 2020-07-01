"Голосование" за поправки Путина в Крыму: Украина призвала ввести санкции против РФ

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество ввести санкции против организаторов "голосования" за поправки к Конституции РФ на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщили в МИД.

Украинские дипломаты заявили, что результаты "голосования" на территории временно оккупированного Крыма являются юридически ничтожными и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

В частности, внешнеполитическое ведомство выражает протест по поводу незаконного визита во временно оккупированную АР Крым депутатов Европарламента, в т.ч. члена комитета по иностранным делам, президента Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, а также отдельных представителей Германии, Венгрии и Болгарии.

Так, этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства относительно доступа к временно оккупированной территории и не имеет официального статуса.

"МИД осуждает участие депутатов в наблюдении за так называемым "голосованием" за поправки к Конституции РФ, результаты которого на территории временно оккупированной АР Крым и г.Севастополь являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", - говорится в заявлении.

Украинские дипломаты напомнили, что любые так называемые выборы, референдумы, голосования, которые проводятся в РФ на временно оккупированной территории, являются грубым нарушением принципов международного права.

"Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица, в т.ч. упомянутые лица, будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении.

"Украина призывает международное сообщество усилить давление на государство-агрессора, в т.ч. ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории временно оккупированной АР Крым и г.Севастополь", - заявили в МИД.

Ранее сообщалось, как в России похвастались рекордным количеством голосов за поправки Путина.